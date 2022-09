Johnny Depp si è fidanzato con il suo avvocato: no, non è Camille Vasquez

Johnny Depp frequenta il suo avvocato da tre mesi (no, non stiamo parlando di Camille Vasquez), dopo la vittoria del processo per diffamazione contro la sua ex moglie, Amber Heard. Secondo quanto riportato dall'Us Weekly, l'attore e Joelle Rich, uno dei legali che lo ha rappresentato nella sua causa del 2020 contro il The Sun, "sono in una relazione seria".

Al momento non è chiaro quando sia iniziata la loro storia visto che non è ancora stato possibile contattare i rappresentanti di Depp per un commento. Detto questo, una fonte vicina alla coppia avrebbe riferito all'Us Weekly che "la chimica tra i due è alle stelle".

La Rich è la prima relazione pubblica della star di Pirati dei Caraibi dal suo divorzio del 2017, dopo soltanto due anni di matrimonio. Johnny, in passato, è stato sposato con la truccatrice Lori Anne Wilson (dal 1983 al 1985) e ha messo al mondo due figli con la sua ex compagna, Vanessa Paradis: il figlio Jack Depp e la figlia Lily-Rose Depp.

Johnny Depp e la Paradis si sono frequentati dal 1998 al 2011 e, durante un'intervista di Rolling Stone pubblicata nel 2013, la star ha spiegato perché non si sono mai sposati: "Non ho mai sentito il bisogno di avere quel pezzo di carta. Il matrimonio è da anima ad anima, da cuore a cuore. Non hai bisogno che qualcuno dica, ok sei sposato. Le relazioni sono molto difficili. Soprattutto nel business in cui mi trovo. Non è stato facile per lei. Non è stato facile per me. Non è stato facile per i ragazzi".