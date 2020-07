Amber Heard: la foto con Johnny Depp e Keith Richards dimostra che ha mentito, dicono gli avvocati

Johnny Depp e Amber Heard con il chitarrista Keith Richards

Una foto di Amber Heard com Johnny Depp e il chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards è stata portata come prova nel corso del procedimento che vede i due ex coniugi l'uno contro l'altra come prova che la Heard avrebbe mentito sulle violenze subite da Depp.

"Lei è d'accordo che non c'è nessuna ferita o livido sul suo volto in questa foto?" ha chiesto l'avvocato di Johnny Depp ad Amber Heard durante la testimonianza dell'attrice presso la Royal Court of Justice di Londra.

La star di Aquaman, che è ritratta mentre sorride insieme all'ex marito, a Keith Richards e alla sorella, ha raccontato di essere stata assalita dall'attore la notte prima dello scatto, che risale al marzo 2013.

Amber Heard ha dapprima replicato che dalla foto non si potevano vedere le ferite, poi ha aggiunto: "Sembra che il mio labbro sia leggermente gonfio."

"Questa foto la mostra prima o dopo essere stata picchiata da Mr Depp?" chiede l'avvocato. Al che la Heard replica: "In quale occasione? Ci sono stati un sacco di incidenti a marzo."

