Amber Heard: un fan di Johnny Depp la prende in giro indossando un "cappello di cacca" al Comic-Con

Sempre che una persona presente al Comic-Con di San Diego abbia preso in giro Amber Heard indossando un cappello di cacca per completare il suo cosplay di Mera.

I fan di Johnny Depp continuano a prendere in giro pubblicamente la sua ex moglie Amber Heard: uno di loro ha partecipato al Comic-Con indossando un costume di Mera, il personaggio che l'attrice interpreta in Aquaman, completando il look con un cappello di cacca in riferimento al famigerato "scherzo" che l'attrice avrebbe fatto al suo ex marito.

Un partecipante del Comic-Con di San Diego ha creato un cosplay di Mera prendendo in giro la storia secondo cui la Heard avrebbe defecato nel letto di Depp per poi incolpare il suo cane, come testimoniato dall'autista e bodyguard dell'attore di Pirati dei Caraibi.

Chiaramente questo individuo non è un fan di Amber: secondo quanto scritto sul cartello, sembra che stia pianificando di boicottare del tutto Aquaman e il Regno Perduto, pellicola in cui la star tornerà ad interpretare il ruolo di Mera. In futuro vedremo se questo genere di azioni, come la recente petizione per escluderla dalla saga, avranno o meno un effetto negativo sulla performance al botteghino del prossimo blockbuster DC.

Aquaman: Amber Heard in una scena del comic-movie

Il ruolo di Amber Heard in Aquaman è oggetto di svariate polemiche ormai da anni, più o meno da quando è stato chiesto a Johnny Depp di dimettersi dal ruolo di Grindelwald nel franchise di Animali fantastici a causa del loro problematico divorzio.