Amber Heard contro Johnny Depp, l'attrice rivela: "Niente avrebbe potuto prepararmi a questo 2020"

Il processo contro l'ex Johnny Depp ha monopolizzato il 2020 per Amber Heard che per l'attrice si sarebbe rivelato particolarmente difficile.

Amber Heard ha fatto il suo bilancio sul 2020 rivelando quanto sia stato difficile non solo per via dell'emergenza sanitaria, ma soprattutto del processo contro l'ex Johnny Depp, accusato di molestie e abusi dall'ex moglie.

Johnny Depp e Amber Heard

La causa legale tra Amber Heard e Johnny Depp è stata lunga e dolorosa per entrambi gli attori ed è stata uno degli argomenti più chiacchierati di Hollywood. L'attrice ha confessato a Sky News che non si aspettava di trascorrere un anno così duro:

"Niente avrebbe potuto prepararmi per il 2020. Non credo di essere la sola a dirlo."

Sicuramente, Amber Heard non si aspettava di dover affrontare tutte queste sfide in un solo anno, ma nonostante tutto è riuscita a girare The Stand, la serie tv ispirata al celebre romanzo di Stephen King. Durante l'intervista, infatti, Amber Heard ha parlato anche di questo progetto:

"Abbiamo interrotto le riprese alla fine di marzo, fortunatamente era quasi la fine, ma comunque ho dovuto riprendere più avanti quando la situazione ha cominciato a migliorare. Quello che mi piace di questa serie è che costringe il pubblico a pensare: 'Cosa farei di fronte a circostanze incredibili e avversità quando tutto è in gioco?'"

