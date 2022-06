Amber Heard afferma che la seguente prova avrebbe cambiato l'esito del processo

Sebbene Amber Heard abbia perso la causa per diffamazione contro Johnny Depp, l'attrice, durante la sua intervista andata in onda questo venerdì su Today, ha rivelato di essere in possesso di una prova schiacciante che avrebbe potuto cambiare l'esito del processo.

La Heard ha rivelato che se gli appunti del suo terapeuta fossero stati accettati come prove, l'esito del processo sarebbe andato completamente a suo favore. Secondo Amber la prova in questione sarebbe "un raccoglitore pieno di appunti psichiatrici risalenti al 2011", ovvero all'inizio della sua relazione con Depp.

"Negli appunti discuto con il mio dottore di quello che mi sta succedendo in tempo reale. Lui ha preso appunti su quello che mi stava accadendo in quel periodo", ha spiegato l'attrice. Sebbene questa potesse sembrare una prova sostanziale che secondo alcuni avrebbe dovuto far parte del processo, il giudice Penney Azcarate non ha consentito la presentazione delle note, giudicandoli delle "dicerie".

Amber Heard ha anche affermato che, nonostante l'esito del processo, ha deciso di andare avanti con la sua vita anche se sembra che non abbia intenzione di smettere di accusare Johnny e di raccontare la sua versione dei fatti, sottolineando più volte che tutto ciò che ha detto è vero. Gli avvocati di Depp hanno recentemente commentato l'intervista mentre l'attore sta continuando a portare avanti il suo tour europeo con Jeff Beck.