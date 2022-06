Johnny Depp accusa Amber Heard di essersi "reinventata" il processo durante la sua intervista

Johnny Depp ha recentemente rilasciato una dichiarazione attraverso i suoi legali accusando l'ex moglie Amber Heard di essersi 'reinventata' il processo per diffamazione.

Johnny Depp ha accusato Amber Heard e il suo team legale di "essersi reinventati" il processo per diffamazione durante la sua ultima intervista, che l'attrice ha deciso di rilasciare subito dopo aver perso il procedimento legale contro l'ex marito.

Una parte della suddetta intervista con Savannah Guthrie della NBC, che andrà in onda nella sua interezza questa sera su Dateline, è stata rilasciata su Peacock giovedì pomeriggio: il team di Depp ha deciso di rispondere immediatamente alle affermazioni fatte dalla Heard.

"È un peccato che mentre Johnny sta cercando di andare avanti con la sua vita, l'imputata e il suo team stiano continuando a parlare e a reinventare questioni che ormai appartengono al passato dopo che la giuria ha inequivocabilmente deciso di dare ragione a Johnny", ha dichiarato un portavoce della star di Hollywood.

Alcune sezioni dell'intervista di Amber Heard sono andate in onda su Today all'inizio di questa settimana: l'attrice ha nuovamente dichiarato che non cambierà una virgola della sua testimonianza "fino al giorno della sua morte", aggiungendo di aver pagato il prezzo per aver detto "la verità contro il potere".