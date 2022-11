Amber Heard abbandona Twitter una settimana dopo l'acquisizione da parte di Elon Musk

L'acquisizione di Twitter da parte dell'imprenditore miliardario Elon Musk ha nuovamente diviso il mondo dei social, portando numerose personalità dello spettacolo e non solo ad abbandonare definitivamente la piattaforma, compresa la sua ex Amber Heard.

A sorpresa, Amber Heard ha rimosso il suo profilo Twitter. L'attrice rimane invece attiva su Instagram con oltre 5 milioni di follower. Elon Musk e Amber Heard hanno avuto una relazione dopo la separazione di lei da Johnny Depp, avvenuta nel 2016, e sono usciti allo scoperto l'anno successivo. I due si sono lasciati nel 2018, ma erano rimasti in contatto e il team legale di Amber Heard aveva indicato Elon Musk come potenziale testimone nella battaglia legale contro Depp per diffamazione.

Alla fine, però, il fondatore di Tesla non ha mai testimoniato. Nello stesso giorno in cui Amber Heard ha rimosso il suo profilo Twitter, secondo TMZ ci sono stati ulteriori sviluppi nella battaglia legale: Johnny Depp ha presentato mercoledì dei documenti per appellarsi alla sentenza della giuria a favore di Heard per un singolo capo d'accusa di diffamazione, per il quale le sono stati riconosciuti 2 milioni di dollari. Nello stesso processo, a Depp sono stati riconosciuti 10,35 milioni di dollari, in quanto il tribunale ha ritenuto che la Heard lo avesse diffamato.

La battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp è stata tramutata in un film dal titolo Johnny Depp contro Amber Heard, uscito il 30 settembre in streaming su Tubi, piattaforma gratuita di proprietà di FOX, che però è disponibile solo negli Stati Uniti.