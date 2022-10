Amber Heard paparazzata in Spagna con la figlia Oonagh dopo il processo contro Johnny Depp (FOTO)

Amber Heard è stata fotografata a Palma di Maiorca in compagnia di sua figlia: alcuni utenti online hanno immediatamente suggerito che le foto siano state scattate da sua sorella, Whitney.

Amber Heard è stata paparazzata in Spagna dopo aver perso il processo contro Johnny Depp: l'attrice di Aquaman e sua figlia di 1 anno, Oonagh Paige, sono state fotografate venerdì a Palma di Maiorca mentre trascorrevano del tempo in compagnia di Bianca Butti, la fidanzata della star.

Nelle immagini la Heard appare sorridente mentre gioca con sua figlia su un'altalena e mentre cammina con lei e un gruppo di amici, intenta a godersi la splendida città spagnola. Non è chiaro per quanto tempo l'attrice abbia deciso di rimanere in Europa dopo la sua recente visita a Israele.

Secondo alcune fonti anonime, la Heard, 36 anni, sarebbe stata immortalata da sua sorella Whitney e queste foto sarebbero state inviate da quest'ultima a TMZ. D'altro canto questa voce non è ancora stata confermata e, per quello che sappiamo al momento, gli scatti potrebbero essere autentici.

Pochi mesi fa Amber Heard ha perso la causa per diffamazione che era stata intentata contro di lei da Johnny Depp e la giuria ha stabilito che l'attrice di "Danish Girl" deve pagare un risarcimento di 10 milioni di dollari più 350.000 dollari di danni punitivi alla star di "Pirati dei Caraibi".