Amazon Prime Video dona 1 milione di euro per sostenere i lavoratori dello spettacolo

Amazon Prime Video dona 1 milione di euro in Italia per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo duramente colpiti dalla crisi per l'emergenza sanitaria.

Amazon Prime Video e Amazon Studios hanno annunciato oggi una donazione di 1 milione di euro per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo durante la crisi generata dalla pandemia del COVID-19. La donazione è destinata al Fondo Scena Unita, creato da un gruppo di artisti e personalità del mondo dello spettacolo con il supporto iniziale di Amazon Prime Video. Le donazioni a questo fondo sono aperte anche ad altre società, affinché il maggior numero possibile di lavoratori dello spettacolo possano beneficiarne.

Scena Unita è un progetto creato da un gruppo di artisti, musicisti e personalità dello spettacolo tra cui Fedez, Carlo Verdone, Achille Lauro, Sabrina Ferilli, Gianna Nannini e molti altri, che hanno deciso di unire le loro forze per supportare i lavoratori dell'industria dell'intrattenimento che più di altri hanno subìto la crisi creata dalla diffusione del COVID-19, dopo la chiusura di set e produzioni indipendenti, teatri, live club e gli spazi dedicati allo spettacolo.

"La crisi provocata dal COVID-19 ha colpito centinaia di lavoratori dello spettacolo in Italia e in Europa" ha dichiarato Georgia Brown, Director of European Amazon Originals for Prime Video. "Si tratta di un periodo particolarmente difficile e siamo consapevoli delle avversità che tante persone stanno affrontando. Dato che nei prossimi mesi inizieremo la produzione di numerose serie Amazon Original in Italia e in tutta Europa, vogliamo impegnarci e continuare a sostenere questa grande comunità creativa a superare la crisi".

"Voglio ringraziare innanzitutto i colleghi che generosamente stanno sostenendo questo progetto e Amazon Prime Video che ha subito appoggiato la nostra idea di un fondo dedicato ai lavoratori dei concerti dal vivo, degli spettacoli teatrali, fino all'industria dell'intrattenimento, stanno subendo le inimmaginabili conseguenze della crisi causata dal COVID-19" ha detto Fedez. "Questo sicuramente non risolverà tutti i problemi che stanno affrontando ma ci sembrava doveroso fare qualcosa. Sono sicuro che gli spettacoli dal vivo ricominceranno ma questo succederà solo unendo le forze e sostenendo questi lavoratori, che sono i pilastri di ogni show".

Il progetto di raccolta fondi di Scena Unita è promosso dal CESVI, un'organizzazione indipendente che lavora da oltre 30 anni per far fronte alle peggiori emergenze umanitarie, in collaborazione con il coordinamento La Musica che gira e l'impresa sociale Music Innovation Hub.

"Il contributo entusiasta di Amazon Prime Video a Scena Unita è per noi di Cesvi la conferma che per trovare le risposte concrete alle impellenti sfide sociali, soprattutto in situazioni emergenziali come quella che sta affrontando il nostro Paese, è indispensabile una stretta collaborazione tra imprese e mondo non profit" dichiara Gloria Zavatta, Presidente della Fondazione Cesvi. "Avere un partner che crede nei valori umani e che investe su quei valori ha reso possibile lo sviluppo di progetti importanti come Scena Unita. Ci auguriamo che molte altre società seguano la scia di Prime Video."