Amazon Prime aumenterà il prezzo dell'abbonamento in Europa e UK a settembre

Aumenti in arrivo per gli abbonati di Amazon Prime residenti in Europa, a settembre lil costo dell'abbonamento in Italia lieviterà del 40%.

Amazon si prepara ad aumentare il prezzo del suo abbonamento Prime in tutta Europa a settembre fino al 43%. In un'e-mail inviata ai clienti durante la notte, Amazon ha rivelato che il suo costo annuale Prime aumenterà del 20% nel Regno Unito, passando da 79 a 95 sterline dal 15 settembre. In Francia l'aumento dei prezzi è ancora più pesante, passando da 49 euro all'anno a € 69,90, con un aumento del 43%.

Amazon aumenterà i prezzi anche in Spagna e in Italia del 39% all'anno, con il secondo mercato più grande dell'azienda, la Germania, che vedrà un aumento annuale del 30%. Gli aumenti dei prezzi di Amazon Prime in Europa arrivano pochi mesi dopo che il prezzo di Prime negli Stati Uniti è salito a 139 dollari all'anno, venti dollari in più rispetto alla precedente tariffa annuale di 119 dollari. Amazon Prime, in genere, include la spedizione veloce, l'accesso alle vendite e lo streaming gratuito di film e serie TV nella maggior parte dei mercati.

Amazon sta anche per aumentare il costo mensile di Prime nei mercati europei di una sterlina o un euro al mese. Le tariffe mensili non includono lo sconto applicato agli abbonamenti annuali ed è chiaro dagli aumenti di Amazon che la maggior parte delle famiglie si abbona annualmente.

Questo è anche il primo aumento di Amazon Prime nel Regno Unito, il terzo mercato più grande di Amazon dopo gli Stati Uniti, dal 2014. Amazon è estremamente popolare nel Regno Unito e la società di ricerche di mercato Kantar afferma che oltre il 50% delle famiglie ha un abbonamento Amazon Prime.

Reuters riferisce che Amazon incolpa "l'aumento dell'inflazione e dei costi operativi" dell'aumento delle sue tariffe. L'annuncio del cambio di prezzo arriva pochi giorni prima che Amazon pubblichi i risultati degli utili del secondo trimestre. Amazon ha registrato la sua prima perdita trimestrale in sette anni lo scorso trimestre. La società ha indicato l'aumento dei costi di carburante, trasporto e stoccaggio in magazzino come causa della perdita.