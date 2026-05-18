The Unknown stasera su Rai 2: viaggi, prove estreme e una nuova eliminazione

Stasera, lunedì 18 maggio, secondo appuntamento in prima serata con The Unknown - Fino all'ultimo bivio, il nuovo adventure game di Rai 2. La puntata va in onda in prima serata alle 21:20 e promette nuove sfide, tensioni e colpi di scena lungo le strade della Calabria. Alla conduzione tornano Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, pronti a guidare i concorrenti tra bivi decisivi e prove sempre più complesse.

Le squadre ancora in gioco dopo la prima eliminazione

Dopo l'uscita del rapper Lorenzo "Mc" Drago, eliminato dai compagni di viaggio, l'avventura continua con due squadre ancora in competizione:

La squadra blu resta al completo e schiera: Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli.

La squadra arancione prosegue invece con: Christian Calenda, Noemi Cassaro, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco.

Il cast di The Unknown

Nuovi bivi e prove tra mare, treno e percorsi a piedi

La gara riparte con le caratteristiche sfide a bivi che determinano il destino delle squadre. Tra spostamenti via mare, viaggi in treno e prove culturali, i concorrenti dovranno affrontare anche tratti sempre più impegnativi a piedi. Le dinamiche di gioco diventano sempre più strategiche, mentre le scelte iniziano a influenzare in modo decisivo il prosieguo dell'avventura.

Casa Madre, cambi di equilibri e tensioni crescenti

Alla prima Casa Madre un bivio cambia gli equilibri tra le squadre, introducendo nuove strategie e possibili ribaltoni. Nella seconda giornata aumentano le difficoltà: viaggi su due ruote, prove con trattori e una sfida sull'acqua mettono alla prova resistenza e capacità di adattamento dei concorrenti. Le tensioni crescono e all'interno dei gruppi emergono nuove dinamiche che potrebbero risultare decisive.

Il meccanismo finale: salvezza, montepremi e nuove eliminazioni

Il percorso si sviluppa fino alla corsa verso l'ultima Casa Madre. La squadra che arriva per prima ottiene la salvezza e la possibilità di incrementare il montepremi finale scegliendo tra la valigetta Nota e la valigetta Ignota. La squadra perdente, invece, sarà costretta a scegliere un nuovo eliminato, rendendo ogni decisione ancora più pesante.

Un finale ricco di colpi di scena

La puntata promette un finale carico di suspense, con un colpo di scena conclusivo destinato a lasciare i concorrenti - e il pubblico - con il fiato sospeso, preparando il terreno per i prossimi sviluppi del viaggio. The Unknown - Fino all'ultimo bivio è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia