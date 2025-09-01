Amanda Seyfried e Julia Roberts fanno a pezzi un clichè a Venezia 2025 con il loro look sostenibile

La protagonista di The Testament of Ann Lee si è presentata in conferenza stampa indossando gli stessi abiti Versace della collega.

Amanda Seyfried e Julia Roberts hanno deciso di condividere il look per presentare i propri film a Venezia 2025.

Le due attrici, compiendo una scelta davvero sostenibile, hanno infatti partecipato alla conferenza stampa e al photocall del festival con lo stesso completo firmato Versace.

L'outfit 'condiviso' da Amanda e Julia

La prima a indossare gli abiti firmati dallo stilista Dario Vitale, che ha assunto la direzione creativa della casa di moda, è stata Julia Roberts in occasione della presentazione di After the Hunt. La diva aveva già attirato l'attenzione degli esperti di moda arrivando al festival indossando un cardigan con il volto del regista Luca Guadagnino

Questa mattina è invece stata Amanda Seyfried a indossare l'outfit composto da pantaloni jeans, camicia a righe e giacca blu.

La stylist della star di The Testament of Ann Lee, musical diretto da Mona Fastvold, ha quindi scritto online un post per ringraziare la stella di Hollywood. Elizabeth Stewart, condividendo gli scatti di Amanda Seyfried e Julia, ha dichiarato: "Grazie Julia Roberts per la tua generosità e sostenibilità. 'Sharing is caring'".

Cosa racconterà After the Hunt

Il nuovo film diretto da Guadagnino, di cui potete leggere la nostra recensione, segue le vicende di una professoressa universitaria (Roberts) che si trova a un bivio personale e professionale quando una studentessa modello (Ayo Edebiri, la star della serie The Bear) lancia un'accusa contro uno dei suoi colleghi (Andrew Garfield), minacciando di rivelare un oscuro segreto del suo passato.

La ragazza sostiene che Hank l'abbia aggredita sessualmente, mentre lui replica che lei ha copiato in classe, situazione che ha poi portato allo scontro tra i due. Le accuse culmineranno quindi in uno scandalo infuocato.