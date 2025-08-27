Venezia 2025: Julia Roberts approda al festival con un cardigan cinematografico già iconico

La star di Hollywood è la protagonista di After the Hunt e, al suo arrivo in laguna, ha stupito tutti con un look memorabile.

Julia Roberts è arrivata a Venezia, dove presenterà all'edizione 2025 della Mostra del Cinema il film After the Hunt, e il cardigan indossato è già diventato virale online.

La star ha infatti scelto un capo davvero originale con cui ha fatto un omaggio al regista Luca Guadagnino.

L'omaggio di Julia al regista italiano

Come mostrano le foto scattate dai paparazzi e dai fan, infatti, Julia Roberts è apparsa sorridente e con un look casual, ma con un dettaglio davvero memorabile.

L'attrice ha indossato degli short, un paio di Superga, degli occhiali da sole molto glamour, ha tenuto in mano la sua borsa Celine Phantom firmata da Michael Rider, e si è protetta con un cardigan bianco e nero con il volto di Luca Guadagnino.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Julia, già in passato, ha sfruttato i capi di abbigliamento per rendere omaggio a una celebrità. Nel 2022, infatti, in occasione dei Kennedy Center Honors, si è presentata con un abito adornato da foto di George Clooney. La particolare creazione era stata ideata insieme alla sua stilista, Elizabeth Stewart, e realizzata da Jeremy Scott che ha reso l'abito di Moschino davvero originale.

Cosa racconterà After the Hunt

Il nuovo film diretto da Guadagnino, prossimamente di nuovo sul set per dirigereArtificial, segue le vicende di una professoressa universitaria (Roberts) che si trova a un bivio personale e professionale quando una studentessa modello (Ayo Edebiri, la star della serie The Bear) lancia un'accusa contro uno dei suoi colleghi (Andrew Garfield), minacciando di rivelare un oscuro segreto del suo passato.

La ragazza sostiene che Hank l'abbia aggredita sessualmente, mentre lui replica che lei ha copiato in classe, situazione che ha poi portato allo scontro tra i due. Le accuse culmineranno quindi in uno scandalo infuocato.