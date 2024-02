Long Bright River: Nicholas Pinnock si unisce ad Amanda Seyfried nella miniserie Peacock

Secondo Deadline, Nicholas Pinnock, star di For Life, è stato scelto per il ruolo di protagonista al fianco della candidata all'Oscar Amanda Seyfried nella prossima miniserie di Peacock Long Bright River. La serie è tratta dal romanzo bestseller di Liz Moore.

Pinnock interpreterà il personaggio di Truman Dawes. L'attore britannico è stato recentemente visto in un ruolo chiave nel film drammatico biblico The Book of Clarence. Oltre a Long Bright River, Pinnock è attualmente impegnato anche nella serie This Town, ideata dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight.

"La miniserie racconta la storia di Mickey (Seyfried), una giovane agente di polizia che pattuglia un quartiere di Philadelphia alle prese con una crisi di oppiacei. Quando nel quartiere inizia una serie di omicidi, Mickey si rende conto che la sua storia personale potrebbe essere collegata al caso", si legge nella trama.

Long Bright River sarà scritta e prodotta da Moore e Nikki Toscano, con quest'ultima che fungerà anche da showrunner. La serie sarà prodotta esecutivamente da Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Amanda Lewis, Amy Pascal e Russell Rothberg, mentre Hagar Ben-Asher dirigerà il primo episodio. Long Bright River è una produzione di Sony Pictures Television e UCP.