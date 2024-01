Amanda Seyfried protagonista della miniserie Long Bright River

Amanda Seyfried sarà la protagonista di Long Bright River, una miniserie Peacock basata sull'omonimo romanzo bestseller del New York Times di Liz Moore. L'attrice sarà anche produttrice esecutiva dello show prodotto da Sony Pictures Television e UCP, una divisione di Universal Studio Group.

Long Bright River

Long Bright River è un thriller che racconta la storia di Mickey (Seyfried), un'agente di polizia che pattuglia un quartiere di Philadelphia alle prese con una crisi di oppiacei. Quando inizia una serie di omicidi Mickey si rende conto che la sua storia personale potrebbe essere collegata al caso.

Nikki Toscano e Moore scrivono e producono esecutivamente, mentre Toscano funge da showrunner. Neal H. Moritz, Pavun Shetty e Amanda Lewis saranno produttori esecutivi per Original Film e Amy Pascal sarà produttrice esecutiva per Pascal Pictures. Hagar Ben-Asher (Bad Boy, Dead Women Walking) dirigerà e produrrà il primo episodio. L'attrice ha recentemente annunciato il suo coinvolgimento come protagonista nel prossimo film commedia My Ex-Friend's Wedding insieme ad Ariana DeBose, Megan Stalter, Liza Koshy e Chloe Fineman.