Amanda Knox fa infuriare gli inglesi a causa della serie su Meredith Kercher: "Perché guadagna sull'omicidio?"

Sono da poco cominciate le riprese della serie tv che racconta l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto il primo novembre del 2007 a Perugia. Una vera e propria bufera si è abbattuta su Amanda Knox che figura come la produttrice del progetto. Il primo ciak è nella città di Perugia che, per anni, è stata al centro del tran tran mediatico scaturito dal processo che ha visto, per l'appunto, la Knox (e Sollecito) indiziata per omicidio. Assolta perché il "fatto non sussiste", ora Amanda vorrebbe raccontare la sua versione dei fatti. Su di lei le critiche arrivano in particolar modo dal Daily Mail. Il magazine inglese, infatti, si scaglia pesantemente contro al Knox: "Perché deve guadagnare ancora da quell'omicidio?"

La stampa inglese rema contro: ecco cosa sta succedendo

La serie tv, dunque, nasce sotto una cattiva stella. Se a criticare l'idea c'è il Daily Mail che, dall'Inghilterra, attacca Amanda Knox e tutta la produzione, c'è invece l'approvazione del sindaco di Perugia. Come ha riportato il TGcom24, Vittoria Ferdinandi pensa invece che la serie "metterà in risalto la bellezza di Perugia i sogni e le speranze dei giovani studenti che provengono da tutto il mondo". Inoltre, ha aggiunto: "Comprendo le preoccupazioni di quanti temono che possano riaccendersi memorie dolorose legate all'omicidio, che ha segnato profondamente la nostra comunità e che rappresenta ancora una ferita aperta, ma non sarà così. Voglio tranquillizzare i cittadini".

Amanda Knox e Raffaele Sollecito: la storia, dall'omicidio di Meredith Kercher a oggi

Nonostante ciò, le critiche da parte dei giornalisti del Daily Mail non si affievoliscono. Anzi, oltre a remare contro la serie tv prodotta da Amanda Know, si scagliano anche contro chi vuole "speculare su un fatto di cronaca nera" che "ha segnato l'immaginario collettivo", aggiungendo che non sembra giusto rievocare un omicidio che, oggi, resta pieno di ombre. Un'accusa che viene sorretta anche dalla sorella della vittima, accusando la Knox di "rimescolare le carte". Tutto questo rumore ricorda molto da vicino quello che è successo recentemente con "Qui non è Hollywood", serie di Disney+ che ha raccontato il drammatico omicidio di Avetrana.