Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia stasera su Rai 1: Amadeus annuncia i biglietti vincenti

Dopo I Soliti Ignoti, quest'anno la Lotteria Italia si lega ad Affari Tuoi. L'appuntamento quotidiano dell'Access Prime Time di Rai 1 questa sera 6 gennaio conquista la prima serata a partire dalle 20:35 fino alle 23:35 circa, quando saranno letti i biglietti vincenti di questa edizione della Lotteria un tempo legata a Canzonissima.

Appuntamento con la Fortuna: Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia

Stasera, sabato 6 gennaio alle 20.35 su Rai 1, l'emozione sarà alle stelle con Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia. Amadeus guiderà gli spettatori attraverso una serata dedicata alla Lotteria Italia, rivelando i biglietti vincenti dei premi di prima categoria dell'estrazione finale, con un primo premio da 5 milioni di euro.

Ospiti Speciali e Intrattenimento

Il Teatro delle Vittorie ospiterà numerosi volti noti, tra cui Maria Chiara Giannetta, Francesco Paolantoni, Lillo, Stefano Accorsi, Sergio Friscia, Benedetta Porcaroli, Iva Zanicchi, Pietro Castellitto e Paolo Fox.

La serata inizierà con una partita classica di Affari Tuoi, con il concorrente rappresentante la regione sorteggiata. Al termine, gli ospiti vip entreranno in gioco rispondendo a domande sulle regioni italiane, determinando la classifica e l'ordine di assegnazione dei premi di prima categoria.

Dove Acquistare i Biglietti della Lotteria

Fino a ora, sono stati venduti 6,6 milioni di biglietti, registrando un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. La Lombardia si posiziona al primo posto per il numero di biglietti venduti, seguita da Lazio e Campania.

Dal 3 gennaio 2024 non è più possibile acquistare i biglietti per la Lotteria Italia 2023 online. La vendita presso le ricevitorie autorizzate rimarrà aperta fino alle ore 21:00 di stasera.

Il primo premio è da 5 milioni di euro. Gli altri premi saranno determinati solo successivamente, al termine del conteggio totale dei biglietti venduti. Durante il programma saranno estratti i primi 5 biglietti, i quali saranno successivamente abbinati per determinare le diverse vincite. Inoltre, sono previsti altri premi di valore minore.

Divertimento e Tradizione: Un Appuntamento Classico su Rai1

L'evento promette una serata divertente e avvincente, miscelando il gioco classico di Affari Tuoi con l'emozione della Lotteria Italia. Una tradizione televisiva che unisce fortuna, intrattenimento di qualità e la partecipazione di ospiti d'eccezione. Un modo perfetto per festeggiare l'Epifania ed i nuovi milionari.

Dove vedere Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia

Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia andrà in onda stasera sabato 6 gennaio su Rai 1 in prima serata alle 21:30 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.