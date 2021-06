Altrimenti ci arrabbiamo: Christian De Sica nel remake del film con Bud e Terence

Christian De Sica ha annunciato la realizzazione del remake di Altrimenti ci arrabbiamo, il celebre film con Bud Spencer e Terence Hill, anticipando anche il nome di altri due attori presenti nel cast.

Altrimenti ci arrabbiamo: una scena del film

Nelle scorse ore, Christian De Sica ha parlato del suo futuro professionale e quindi di una serie di impegni che lo coinvolgeranno nei prossimi mesi. L'attore italiano ha quindi approfittato di un'ospitata nel programma "Da Noi... A Ruota Libera" per anticipare la realizzazione del remake di Altrimenti ci arrabbiamo, il film del 1974 con la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Per quanto riguarda la riprese, De Sica ha fatto sapere che inizieranno tra pochi giorni, ma sono soprattutto i nomi degli attori presenti nel cast a destare curiosità: i due protagonisti del film, infatti, saranno interpretati da Alessandro Roja ed Edoardo Pesce. Christian De Sica, invece, sarà il cattivo del film.

A distanza di quasi quarant'anni, dunque, tornerà a vivere una delle opere più celebri e amate del genere buddy. Diretto da Marcello Fondato, il film è stato il campione d'incassi assoluto nella stagione 1973-74, capace di guadagnare quelli che oggi corrisponderebbero a circa 30 milioni di euro. L'opera racconta di Ben (Bud Spencer) e Kid (Terence Hill), amici ma rivali, rispettivamente un meccanico ed un camionista accomunati dalla passione per le corse automobilistiche. I due si vendicano di un criminale i cui scagnozzi hanno distrutto la loro nuova dune buggy. Dietro l'episodio, però, si celano losche manovre per una speculazione edilizia e le scarse capacità di uno psicologo tedesco.

Per quanto riguarda Christian De Sica, l'attore italiano fa parte del cast di Comedians, il nuovo film di Gabriele Salvatores in cui interpreta Bernardo Celli, un esaminare chiamato a giudicare sei comici per poi scegliere uno o più di loro a cui far firmare un contratto di lavoro. Il cast del film comprende anche Ale e Franz, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa, Elena Callegari e Aram Kian.