Altri animali: clip esclusiva per il documentario di Guido Votano, attualmente in tour

Prosegue il tour di Altri animali, documentario di Guido Votano visibile in varie città italiane. Trovate un'assaggio dell'acclamata pellicola dedicata al lavoro di Monica Pais e Paolo Briguglio nella clip esclusiva che parla del passato e del presente nel mestiere del veterinario.

Insieme dai tempi dell'università, Pais e Briguglio sono una coppia nella vita e nel lavoro. Due caratteri diversi almeno quanto la fauna domestica e selvatica di cui si occupano ogni giorno all'interno della clinica veterinaria Duemari di Oristano. Il film si concentra sul lavoro quotidiano dei due veterinari, impegnati a curare cani, gatti, randagi investiti, ma anche volpi, galli inappetenti, agnelli infetti, rapaci fratturati, cavalli anziani da sostenere, tartarughe ferite da ricucire nel loro pronto soccorso aperto a tutti, anche agli animali privi di proprietario.

Tra visite mediche, vaccini, sterilizzazioni, interventi d'emergenza, Monica Pais e Paolo Briguglio - aiutati da dieci giovani veterinarie piene di energia - si occupano di favorire la guarigione e cercare una casa per i randagi da loro accuditi.

Di cosa parla Altri animali

Giornalista, documentarista, autore radio e tv, Guido Votano segue il lavoro quotidiano dei veterinari e del loro team dentro e fuori la clinica veterinaria Duemari. Curiosa, attenta ma sempre discreta, la telecamera ha seguito per mesi operatori ed ospiti raccontando da vicino la cura degli animali con un'occhio di riguardo per il punto di vista dei pazienti. tra una sterilizzazione e una medicazione, i due protagonisti riflettono sui cambiamenti attraversati dalla professione del veterinario, in via di profonda trasformazione per l'irruzione della tecnologia e delle specializzazioni e per l'empatia crescente che il pubblico ha per il mondo animale.

Prodotto dal regista e produttore Cristiano Bortone per la società ALTRI OCCHI e realizzato con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission, Altri Animali prosegue il tour distributivo con PIANO B DISTRIBUZIONI.