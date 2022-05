Allison Janney affianca Kristen Wiig nella serie Apple Mrs. American Pie

Come anticipa Deadline, la vincitrice dell'Oscar Allison Janney ha concluso l'accordo per per recitare al fianco di Kristen Wiig nella serie Mrs. American Pie, adattamento televisivo degli Apple Studios del romanzo di Juliet McDaniel del 2018e. La serie comica è prodotta da Laura Dern, che potrebbe ritagliarsi anche un ruolo chiave da interprete nello show.

Allison Janney in una scena del film Perdona e dimentica

Questo segna il primo grande progetto televisivo per Allison Janney dalla conclusione della duratura serie comica CBS Mom. Presto vedremo l'attrice nel film drammatico To Leslie, nella commedia The People We Hate at the Wedding e nel film di fantascienza True Love.

La storia di Mrs. American Pie è ambientata a Palm Springs e al centro della trama ci sarà Maxine Simmons, interpretata da Kristen Wiig, che cerca di ottenere un posto al tavolo più esclusivo, quello dell'alta società di Palm Beach. Mentre la donna cerca di superare il confine tra chi è benestante e chi non lo è, la serie proporrà la domanda che continua anche ora: 'Chi ha un posto al suddetto tavolo? Come lo si ottiene? Cosa si è disposti a sacrificare pur di ottenerlo?'. Gli eventi sono ambientati all'inizio degli anni '70.

Laura Dern ha sviluppato il progetto e sarà coinvolta come produttrice esecutiva della serie insieme a Jayme Lemons, Tate Taylor, John Norris e Katie O'Connell Marsh.