Allied - Un'ombra nascosta, Brad Pitt e Marion Cotillard insieme stasera su Rete 4

Brad Pitt e Marion Cotillard sono i due protagonisti di Allied - Un'ombra nascosta, il film, in onda stasera su Rete 4 alle 21:30, diretto nel 2016 da Robert Zemeckis, ispirato a una storia vera.

Allied - Un'ombra nascosta: Brad Pitt e Marion Cotillard insieme in una scena del film

Nel 1942, durante la seconda guerra mondiale, un agente segreto, il comandante di aviazione franco-canadese Max Vatan (Brad Pitt) si lancia in una missione, in Marocco, con l'agente e già partigiana francese Marianne Beausejour (Marion Cotillard), che deve fingersi sua moglie.

I due finiscono per innamorarsi davvero e per sposarsi, a Londra.

Ben presto emerge però il sospetto che la vera Marianne Beausejour sia in realtà morta un anno prima e che la donna che Max Vatan ha sposato sia in realtà una spia nazista...

Candidato nel 2017 agli Oscar per i costumi, Allied - Un'ombra nascosta, come ha raccontato lo sceneggiatore Steven Knight, è tratto da una storia vera, di cui lui stesso venne a conoscenza all'età di 21 anni, e che riguardava una parente di un'ex fidanzata, arruolata nei servizi segreti del Regno Unito durante la seconda guerra mondiale.