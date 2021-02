Grande Fratello Vip 5, spunta un topo sotto il letto di Tommaso Zorzi (video)

Nuovo ospite nella casa del Grande Fratello Vip 5: un video che sta girando sui social mostra un topo correre ai piedi del letto di Tommaso Zorzi che non si accorge della presenza estranea nella casa.

La casa del Grande Fratello Vip 5 oltre ai nove concorrenti rimasti in gara nasconde strane presenze che ogni tanto si manifestano. Nella notte appena passata un topo ha fatto visita alla stanza blu, quella occupata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Nel video che sta girando sui social si vede chiaramente Tommaso mettersi sotto il piumone mentre un topo corre ai piedi del suo letto. Nessuno si è accorto dell'ospite indesiderato che è riuscito a scappare, andandosi a nascondere chissà dove.

Non è la prima volta che nella casa più spiata d'Italia vengono avvistati topi, in passato infatti i concorrenti hanno raccontato che nella stanza abitata dalla contessa Patrizia De Blanck erano stati avvistati alcuni topi, chiamati dai ragazzi Renato, un nome in codice per evitare la censura della regia.

In attesa che il roditore si manifesti agli inquilini per dare un poco di vivacità al programma, i telespettatori aspettano la puntata di domani sera per sapere il nome del terzo finalista, i candidati sono Tommaso Zorzi, Andrea Zeletta e Rosalinda Cannavò, per la quale Dayane Mello ha chiesto il voto ai suoi concittadini brasiliani.