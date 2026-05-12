GF Vip stasera su Canale 5: anticipazioni, terzo finalista e alleanza contro Francesca

Torna questa sera, martedì 12 maggio, in prima serata su Canale 5, un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip. La padrona di casa Ilary Blasi, accompagnata dalle pungenti opinioni in studio di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ci guiderà in una sedicesima puntata che promette scintille, tra processi interni e verdetti definitivi.

Francesca Manzini sotto assedio: "Vittima o stratega?"

Il clima nella Casa è diventato rovente intorno alla figura di Francesca Manzini. L'imitatrice, unica concorrente rimasta esclusa dal televoto per la finale, è finita nel mirino dei coinquilini. Le accuse sono pesanti: per molti Francesca sarebbe troppo egocentrica, mentre altri sospettano una strategia studiata a tavolino per passare da vittima davanti alle telecamere. Stasera la Manzini avrà l'occasione di affrontare i suoi detrattori in un confronto che si preannuncia durissimo.

Raimondo Todaro nel mirino: i dubbi sulla sua lealtà

Non solo Manzini: i riflettori sono puntati anche su Raimondo Todaro. Il ballerino, finora considerato uno dei pilastri della Casa, sta iniziando a sollevare dubbi tra i compagni e il pubblico. La sua è vera lealtà o un gioco strategico estremamente raffinato? Il dibattito è aperto e stasera Raimondo dovrà giocare a carte scoperte.

L'alleanza delle "Regine" e la sfida dei talenti

Mentre alcuni si scontrano, altre si uniscono. È nata infatti una nuova, potente alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. Le tre "regine" della Casa sembrano aver fatto fronte comune proprio contro la Manzini. Questa sera le vedremo protagoniste di una sfida dei talenti che profuma di rivincita: chi riuscirà a strappare il consenso del pubblico?

Lacrime e sorrisi: le sorprese per Elia e Mussolini

Oltre alle liti, ci sarà spazio per le grandi emozioni. Le due finaliste già certe del posto vivranno momenti indimenticabili: Antonella Elia riceverà la visita della sua storica amica Vera Gemma, mentre per Alessandra Mussolini è in arrivo una sorpresa "a quattro zampe". La concorrente potrà infatti riabbracciare la sua adorata cagnolina Betzy.

Televoto decisivo: chi sarà il terzo finalista?

L'attesa più grande è però per il verdetto del televoto. In lizza per il terzo posto in finale ci sono cinque nomi pesanti: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras. Il pubblico ha iniziato a votare venerdì sera: chi di loro si aggiungerà alla Mussolini e alla Elia nella corsa verso la vittoria? I sondaggi vedono un testa a testa tra Adriana e Lucia GF Vip sondaggi: Volpe-Ilardo testa a testa per la finale, sfida al fotofinish.

Grande Fratello VIP: dove vederlo e orario

La sedicesima puntata va in onda questa sera, 12 maggio, in prima serata su Canale 5. Per chi non potesse seguirla in TV, la diretta è disponibile in streaming su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del programma, dove sarà possibile recuperare anche i momenti salienti della serata.