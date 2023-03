Alla ricerca di me: la data di uscita della nuova serie Disney+ con Michelle Yeoh

Disney+ ha appena svelato la data di uscita ufficiale di Alla ricerca di me: la serie comedy d'azione debutterà il 24 maggio sulla piattaforma streaming. Lo show, targato Disney Branded Television e prodotto da 20th Television, è interpretato dai due vincitori dell'Oscar Michelle Yeoh e Ke Huy Quan e con la guest star candidata all'Oscar Stephanie Hsu.

Tratta dall'omonima graphic novel di Gene Luen Yang, Alla ricerca di me racconta la storia di Jin Wang, un adolescente qualunque che si destreggia tra la vita sociale del liceo e quella domestica. Quando durante il primo giorno di scuola incontra un nuovo studente straniero, più mondi entrano in collisione e Jin si trova involontariamente coinvolto in una battaglia di divinità mitologiche cinesi.

Quest'avventura adolescenziale si avvale di un cast internazionale, tra cui i vincitori del premio Oscar e del Golden Globe Michelle Yeoh e Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once), Ben Wang (Chang a Canestro), il due volte candidato all'International Emmy Award Yeo Yann Yann (Re Dai Yu), Chin Han (Mortal Kombat), Daniel Wu (Frammenti dal passato - Reminiscence), l'ex campione di Taekwondo Jimmy Liu e Sydney Taylor (Just Add Magic); e con la candidata all'Oscar Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once) come guest star.

Lo sceneggiatore/produttore vincitore di un Emmy Award Kelvin Yu (Bob's Burgers, Central Park) è produttore esecutivo e showrunner. Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Short Term 12) è il regista e il produttore esecutivo, insieme a Melvin Mar e Jake Kasdan (entrambi di Dottoressa Doogie, Jumanji - Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next Level), Erin O'Malley (Dottoressa Doogie), Asher Goldstein (Short Term 12, Il diritto di opporsi) e Gene Luen Yang.