Alita - Angelo della Battaglia, la protagonista diventa una guerriera nel nuovo trailer

Alita - Angelo della Battaglia, l'adattamento per il grande schermo del manga di Yukito Kishiro, arriverà nei cinema americani il 14 febbraio e il nuovo trailer condiviso online da 20th Century Fox mostra la protagonista in versione guerriera.

Il lungometraggio è ambientato nel ventiseiesimo secolo e racconta la storia di Alita, una cyborg che soffre di memoria e viene salvata dalla distruzione da Ido. Alita, dopo essere stata ricostruita, al suo risveglio non ricorda chi è e non riconosce il suo mondo. Tutto sembra nuovo per Alita e Ido cerca di proteggerla dal suo misterioso passato, mentre il suo nuovo amico Hugo le propone di far riemergere i suoi ricordi. Tra i due si sviluppa un profondo legame, tuttavia delle forze mortali minacciano questa amicizia. Alita scopre così di possedere la capacità di combattere, che metterà a frutto per salvare la sua nuova famiglia. Alita intraprende poi un viaggio che la porterà a combattere le ingiustizie e un mondo corrotto.

Ecco il trailer inedito, in inglese e in italiano:

Fanno parte del cast di Alita - Angelo della battaglia Rosa Salazar, Christoph Waltz, e Keean Johnson. La regia è stata affidata a Robert Rodriguez e la produzione James Cameron.