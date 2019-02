Alita - Angelo della Battaglia, il creatore del manga ha già visto il film 5 volte!

Alita - Angelo della Battaglia è arrivato nei cinema di tutto il mondo e il creatore del manga, Yukito Kishiro, ha rivelato di aver già visto il film ben cinque volte.

Durante la première giapponese del lungometraggio diretto da Robert Rodriguez e prodotto da James Cameron, l'artista ha spiegato: "Grazie al grandioso staff è diventato il più grande film al mondo. Ogni volta che lo vedo trovo qualcosa di nuovo. La composizione è fantastica. Tutte le scene sono speciali e non ce ne sono di inutili. Si tratta di qualcosa di così tanto eccitante che non riesco a credere di aver creato la storia originale".

Yukito ha proseguito: "Il cuore del manga è stato brillantemente adattato per il film, tra cui le emozioni dei personaggi e le loro motivazioni che si sono rispecchiate alla perfezione nel lungometraggio, quindi sono stato davvero felice. Mi sento semplicemente molto onorato".

Kishiro ha inoltre realizzato un poster inedito per la promozione giapponese del film, tratto dal manga intitolato Gunnm, che ritrae la protagonista mentre impugna la sua spada con alle spalle la città di Zalem.

Al centro della storia, ambientata nel ventiseiesimo secolo, c'è la cyborg Alita che non ricorda nulla del suo passato e viene salvata dalla distruzione da Ido. Dopo essere stata ricostruita, Alita non riconosce nulla del mondo che la circonda e tutto le sembra nuovo. Ido cerca di proteggerla dal suo misterioso passato, mentre il suo nuovo amico Hugo le propone di far riemergere i suoi ricordi. Tra i due si sviluppa un profondo legame, tuttavia delle forze mortali minacciano questa amicizia. Alita scopre così di possedere la capacità di combattere, che metterà a frutto per salvare la sua nuova famiglia. Alita intraprende poi un viaggio che la porterà a combattere le ingiustizie e un mondo corrotto.

Fanno parte del cast di Alita - Angelo della battaglia - qui potete leggere la nostra recensione del film - Rosa Salazar, Christoph Waltz, e Keean Johnson. La regia è stata affidata a Robert Rodriguez e la produzione a James Cameron.