Alien: svelate la sinossi e la data dell'inizio delle riprese del nuovo film, nel cast anche Archie Reneaux

Le riprese del nuovo film di Alien inizieranno il 9 marzo a Budapest, come rivelato da un nuovo comunicato di 20th Century Studios con cui si annunciano anche nuovi arrivi nel cast e si svela una breve sinossi.

Il progetto sarà il nono della saga horror e alla regia sarà impegnato Fede Alvarez (Evil Dead).

Nel prossimo Alien un gruppo di giovani, su un mondo distante, si ritrovano a confrontarsi con la più terricante forma di vita nell'universo.

Fede Alvarez ha scritto la sceneggiatura insieme a Rodo Sayagues, mentre nel team della produzione ci sarà anche Ridley Scott.

Oltre a Cailee Spaeny e Isabela Merced, nel cast del film ci saranno anche David Jonsson (Industry), Archie Renaux (Tenebre e ossa) e Spike Fearn (Aftersun).

I ruoli dei personaggi che sono stati affidati agli attori, attualmente, non sono stati svelati.

Il film sarà indipendente dalla serie in fase di sviluppo per FX su cui sta lavorando Noah Hawley, che ha già portato al successo Fargo.

Lo show sarà ambientato sulla Terra e alla fine del nostro secolo, con un salto nel futuro di soli 70 anni, circa. Per questo motivo negli eventi al centro degli episodi non sarà coinvolta in nessun modo Ripley.

Fede Alvarez ha portato al successo il film L'uomo nel buio - Man in the dark, che ha avuto anche un sequel, e recentemente si è occupato del remake di Non aprite quella porta.