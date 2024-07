Alien: Romulus, una scena terrificanti è ispirata ai documentari naturalistici

Una scena inquietante del film Alien: Romulus, come ha rivelato il regista Fede Alvarez, è ispirata ai documentari naturalistici.

L'interessante retroscena è stato svelato in una nuova intervista rilasciata al magazine Total Film in cui si raccontano degli interessanti aneddoti sul nuovo capitolo della saga horror che si preannuncia come uno dei titoli più attesi dell'estate.

La creazione di una scena terrificante

Fede Alvarez ha raccontato che la sequenza in cui una terrificante creatura si fa strada ed emerge dal corpo di una persona è nata dalla visione di documentari come Blue Planet e Planet Earth.

Il regista di Alien: Romulus ha spiegato: "Quel momento è realizzato quasi come un documentario naturalistico. Mentre la stavamo vedendo sul set stavamo scherzando dicendo: 'La creatura sta uscendo lentamente. Sta cercando l'odore della madre...'".

Alvarez ha quindi aggiunto: "La creatura non sta cercando di essere spaventosa, sta cercando di uscire da quel bozzolo, che è una persona. Ed è come se fosse più realistico, ma senza tradire tutte le cose meravigliose dei design originali".

Il nuovo film della saga

Alien: Romulus riporterà la storia alla origini della saga cult del cinema sci-fi, mostrando un gruppo di personaggi che si ritrova a bordo di una stazione spaziale abbandonata. I giovani colonizzatori al centro della trama dovranno però fare i conti con la forma di vita più terrificante dell'universo.

Nel cast dell'atteso film diretto da Alvarez ci sono l'attrice Cailee Spaeny (Pacific Rim: La rivolta, Priscilla, Civil War), Isabela Merced (Soldado, Dora e la città perduta), David Jonsson (Industry, Rye Lane), Archie Renaux (Tenebre e ossa, Morbius), Spike Fearn (The Batman, Aftersun) e Aileen Wu.