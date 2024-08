Alien: Romulus promosso su Rotten Tomatoes

Alien: Romulus è arrivato da poco in sala e già le reazioni (per lo più) positive hanno inondato i social media.

Anche se ci sono alcuni verdetti negativi, la maggior parte dei critici è rimasta molto colpita dal revival di Fede Alvarez, che è stato giudicato come un ritorno alle origini per il franchise di lunga durata dopo diversi episodi deludenti/divisi.

Con 95 recensioni contate finora, Romulus è ora certificato "fresco" all'80% su Rotten Tomatoes. "Onorando i suoi predecessori da incubo e allo stesso tempo riempiendo il petto di nuovi spaventi, Romulus inietta un po' di sangue fresco in uno dei grandi franchise horror del cinema", si legge nel consenso della critica.

E ancora: "Questo thriller fantascientifico/horror riporta il fenomenale franchise di Alien alle sue radici".

Alien: Romulus, Cailee Spaeny si è preparata guardando a ripetizione Sigourney Weaver per mesi

La trama

Alien: Romulus è ambientato 20 anni dopo gli eventi dell'originale Alien, con Sigourney Weaver nei panni di Ellen Ripley, una dei colonizzatori spaziali costretti ad affrontare un alieno omicida in cui si imbattono mentre frugano nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata. Alien: Romulus è stato girato a Budapest a metà del 2023.

Alien: Romulus, un primo piano di uno degli alieni

Diretto da Fede Alvarez, Romulus è il settimo film della saga di Alien, nono se si contano anche i due capitoli di Alien vs. Predator. Fede Alvarez ha scritto la sceneggiatura insieme a Rodo Sayagues puntando a enfatizzare al massino gli aspetti terrificanti del film.

Nel cast di Alien: Romulus ci sono Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), and Aileen Wu. Fede Alvarez (Evil Dead, Don't Breathe) directs from a screenplay he wrote with frequent collaborator Rodo Sayagues (Don't Breathe 2) based on characters created by Dan O'Bannon and Ronald Shusett.