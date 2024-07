Alien: Romulus, Cailee Spaeny si è preparata guardando a ripetizione Sigourney Weaver per mesi

Prendere il posto di Ellen Ripley come nuova protagonista femminile nella saga di Alien non sarebbe semplice per nessuno. Tuttavia, Cailee Spaeny, prossima star di Alien: Romulus ha affrontato la sfida con tranquillità.

La protagonista di Priscilla e Civil War ha dichiarato di aver studiato a ripetizione Sigourney Weaver per mesi prima di iniziare le riprese di Alien: Romulus, settimo capitolo cinematografico del franchise iniziato nel 1979 da Ridley Scott.

Studio del personaggio

"Ho avuto in loop la sua performance per mesi" ha dichiarato Spaeny "Speravo che qualcosa si insinuasse dentro di me. Ma non mi sono mai sentita intimidita. Quel ruolo non è stato scritto per una donna, quindi c'era vera libertà. E poiché Sigourney ha messo tutta se stessa nel personaggio, ciò apre la strada a qualsiasi altra donna che entra nella saga, senza mai sentire quello strano peso o la pressione di interpretare una protagonista femminile".

Primo piano dello Xenomorfo in Alien: Romulus

In Alien: Romulus, Cailee Spaeny interpreta Rain Carradine, una ventenne che coglie al volo, insieme ad altri coetanei, l'opportunità di salire su una nave spaziale di recupero diretta verso una stazione spaziale abbandonata. La missione si rivelerà tutt'altro che semplice, quando si troveranno faccia a faccia con una minaccia a forma di Xenomorfo.

Soltanto in una sequenza omaggio ad Aliens, Cailee Spaeny si è concessa un'ispirazione a Ripley: quando nel trailer scende da un'ascensore cargo mentre impugna un'arma Pulse-Rifle primordiale:"Non mi sento cool ma sicuramente sembra davvero cool!" ha esclamato nell'intervista l'attrice.

Nel cast di Alien: Romulus, film diretto da Fede Álvarez, troveremo anche David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu. Ridley Scott fa parte del progetto in qualità di produttore, affiancato da Michael Pruss e Walter Hill. La distribuzione nelle sale italiane è prevista per il 14 agosto, due giorni prima della distribuzione negli Stati Uniti.