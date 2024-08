Alien: Romulus, come sta andando al box-office rispetto agli altri film della saga?

Alien: Romulus ha fatto il botto lo scorso fine settimana, debuttando nelle sale di tutto il Paese con ottime recensioni e ottenendo un totale al box-office superiore alle aspettative.

Il debutto del franchise di Fede Alvarez, che ha riportato Alien alle sue radici horror, ha superato le previsioni e ha guadagnato più di 42 milioni di dollari negli Stati Uniti. È sicuramente una grande vittoria per il franchise e per la 20th Century, ma come si colloca questa sorprendente apertura rispetto ai predecessori di Romulus?

Che ci crediate o no, Alien: Romulus ha registrato la seconda migliore apertura dell'intero franchise di Alien - e questo dopo essere già diventato il secondo film meglio recensito dell'intera saga.

Alien: Romulus - Cailee Spaeny con Archie Renaux in una foto

I 42 milioni di dollari di Romulus sono dietro solo a Prometheus del 2012, che aveva aperto con 51 milioni di dollari più di dieci anni fa. Quel film aveva suscitato molto clamore, in quanto si trattava del ritorno del regista Ridley Scott al franchise che aveva inaugurato con il primo capitolo nel 1979.

Alien: Romulus, Cailee Spaeny si è preparata guardando a ripetizione Sigourney Weaver per mesi

Questa statistica è un po' più bassa rispetto ai primi due film della serie - Alien e Aliens - che rimangono i più popolari e acclamati del franchise. Bisogna aggiungere, però, che nessuno dei due ha aperto in un numero di sale pari a 3.000 come invece hanno fatto i film più recenti della serie.

Alien vs. Predator e Alien: Covenant sono in realtà gli unici altri film della serie ad aver aperto con più di 30 milioni di dollari in patria. Il primo ha registrato un'apertura di 38 milioni di dollari nel 2004, mentre il secondo si è assicurato 36 milioni di dollari al suo esordio nel 2017. Negli ultimi giorni si è già cominciato a parlare di un possibile sequel di Alien: Romulus, per bocca del suo stesso regista.