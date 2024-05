Alien: Romulus, Cailee Spaeny a caccia di Xenomorfi in una nuova foto del film

Grazie a Total Film possiamo dare una nuova occhiata a uno dei film più attesi della prossima estate, Alien: Romulus, alias il nuovo film del franchise ideato da Ridley Scott e giunto al suo settimo capitolo.

Alien: Romulus si colloca tra l'originale del 1979 di Scott e il sequel del 1986 firmato da James Cameron, ma non è considerato un prequel o un sequel, bensì un capitolo originale e autonomo del franchise di Alien. Con entrambi i creatori originali coinvolti in veste di consulenti e produttori, i fan di Alien possono stare tranquilli sapendo che il prossimo capitolo ha il sigillo di approvazione di Scott e Cameron.

Oltre alla regia di Fede Alvarez e alla co-scrittura della sceneggiatura insieme a Rodo Sayagues, Alien: Romulus ha messo insieme un cast impressionante. Isabela Merced, già protagonista di Madame Web all'inizio di quest'anno e che è stata scritturata per interpretare Dina in The Last of Us 2, sarà Kay, insieme a Cailee Spaeny nel ruolo di Rain Carradine. In Alien: Romulus reciteranno anche Archie Renaux (Morbius), David Johnson (Industry), Spike Fearn (The Batman) e Aileen Wu.

Proprio in queste ore è uscita una nuova immagine raffigurante il personaggio di Spaeny mentre va a caccia di Xenomorfi nel nuovo film del franchise.

Cailee Spaeny è Rain Carradine nella nuova immagine di Alien: Romulus

Álvarez ha anche ricordato come abbia abbracciato molti degli approcci agli effetti pratici utilizzati dai suoi predecessori, Cameron e Scott, nei loro film, oltre a fare affidamento sull'uso di creature animate per creare l'esperienza più realistica possibile dei mostri:

"Le ambientazioni e anche il ritmo sono più simili a quelli del primo Alien. E poi gradualmente - non ve ne accorgerete nemmeno - sentirete che diventerà più come Aliens - Scontro finale. È una progressione naturale, che avviene senza appesantire la visione".