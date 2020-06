"È Alien": la foto dell'insetto è virale, ecco di cosa si tratta

Una giovane donna ha postato su Twitter la foto di uno strano involucro di insetto trovato sul terrazzo, tra paragoni improbabili ed ironici con Alien e i Pokemon alla fine la signora ha scoperto la verità: si tratta di una muta di una cicala, risposta meno affascinante ma sicuramente più rassicurante per l'utente del social network.

Tenemos esto en la terraza, parece una muda de piel... ALGUIEN ME DICE DE QUÉ COJONES ES??? Me mudo??? pic.twitter.com/G4SF978dzY — ♀️Hurona Rolera (@DovahkiinFerret) June 28, 2020

In questo strano 2020 può succedere di tutto, per questo quando la ragazza spagnola ha trovato uno strano involucro di animale sul terrazzo ha chiesto aiuto alla rete, postando la foto su Twitter: "Abbiamo questo in terrazzo, sembra una muta. Qualcuno mi può dire cosa cazzo è? Comincio a trasferirmi?", ha scritto sul social. L'involucro, impressionante a vedersi, ha scatenato la fantasia degli utenti di Twitter, ha qualcuno ha ricordato lo xenomorfo del film Alien, un altro utente, ci ha visto una lontana somiglianza con un Pokemon.

-Hijo mio! ¿QUÉ TE HICIERON?



...Y así fue como comenzó la invasión alienigena para terminar de rematarnos el 2020. pic.twitter.com/2JAPZoaDRT — The Pyongyang Times (@GR4VILLE_) June 29, 2020

Restando nel campo dell'animazione giapponese, ecco che l'involucro si trasforma in Cell, uno dei cattivi del mondo di Dragon Ball, la cui caratteristica è quella di abbandonare il proprio corpo dopo aver mangiato i nemici.

Oh POR Dios! yo en tu lugar buscaria una máquina del tiempo cerca, creo que CELL o célula, como le dicen en España, ha llegado a tu casa 🙀 pic.twitter.com/2WGLmRvcEK — WereFox (@Theredfox225) June 28, 2020

Alla fine arriva la risposta che tranquillizza la signora: "Si tratta della muta di una cicala, è molto frequente in questo periodo di inizio estate. Non c'è da preoccuparsi", ha scritto un professore di biologia, l'invasione aliena per ora è stata scongiurata.