Alien: Fede Alvarez regista e sceneggiatore di un film destinato a Hulu

Alien tornerà sugli schermi, questa volta di Hulu, con un film scritto e diretto da Fede Alvarez.

Il progetto verrà realizzato nell'ambito dell'accordo che prevede la realizzazione, da parte del filmmaker, di dieci progetti all'anno destinati alla piattaforma di proprietà di Disney.

La storia al centro del nuovo lungometraggio ambientato nell'universo di Alien sarà completamente indipendente rispetto ai progetti realizzati in precedenza. Fede Alvarez, inoltre, potrà contare sul sostegno di Ridley Scott, autore del cult del 1979, che sarà produttore del progetto tramite la sua Scott Free.

Il film sarà anche indipendente dalla serie in fase di sviluppo per FX su cui sta lavorando Noah Hawley, che ha già portato al successo Fargo. Lo show sarà ambientato sulla Terra e alla fine del nostro secolo, con un salto nel futuro di soli 70 anni, circa. Per questo motivo negli eventi al centro degli episodi non sarà coinvolta in nessun modo Ripley.

Fede Alvarez ha portato al successo il film L'uomo nel buio - Man in the dark, che ha avuto anche un sequel, e recentemente si è occupato del remake di Non aprite quella porta.