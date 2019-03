Alien celebra il 40° anniversario con sei cortometraggi

Alien festeggia il 40° anniversario con sei cortometraggi. Il primo Alien compie 40 anni, ma l'eredità di Ellen Ripley continua a evolversi e a espandersi, 20th Century Fox ha invitato una nuova generazione di registi a reinterpretare gli xenomorfi e le altre suggestioni derivate dall'horror fantascientifico in una serie di sei cortometraggi creati in partnership con la piattaforma on line Tongal. Oltre 550 iscrizioni sono state inviate da giovani registi desiderosi di dare il loro contributo alla mitologia creata da Ridley Scott nel 1979. Qui trovate il nostro approfondimento sulla saga di Alien.

Tongal annuncia: "Questa partnership con Fox riflette la missione di Tongal di fornire opportunità creative alla nuova generazione di talenti. Essere in grado di dare ai registi la possibilità di porre il loro marchio su un franchise iconico ed esteso come Alien è stata un'esperienza davvero speciale per noi e per tutti coloro che sono stati coinvolti. Non vediamo l'ora che i fan possano vedere ciò che abbiamo creato perché alla fine è stato creato per loro."

I sei corti verranno diffusi in rete dal sito IGN uno a settimana per poi confluire su AlienUniverse.com e sui canali social @AlienAnthology a partire dal 5 maggio. Il debutto ufficiale del progetto avverrà questa settimana all'Emerald City Comic-Con di Seattle, com proiezioni aggiuntive il 23 marzo al C2E2 di Chicago e il 30 marzo al WonderCon di Anaheim.

Di seguito la descrizione dei sei cortometraggi diffusa da Fox.

Alien: Alone - Hope, membro della crew abbandonato a bordo del derelitto trasportatore di sostanze chimiche Otranto, ha trascorso un anno cercando di tenere in vita se stessa e la sua nave spaziale che va lentamente alla deriva. Dopo aver scoperto un carico nascosto, la donna rischia il tutto per tutto per riattivare la nae spaziale in avaria in cerca di vita umana. Scritto e diretto da Noah Miller.

Alien: Containment - Quattro superstiti si ritrovano stipati su una capsula di salvataggio nello spazio profondo. Tentando di ricostruire l'incidente che ha portato alla distruzione della loro nave spaziale, i quattro non sanno se fidarsi gli uni degli altri visto che uno di loro potrebbe essere infetto. Scritto e diretto da Chris Reading.

Alien: Harvest - L'equipaggio superstite di una nave spaziale in avaria nello spazio profondo ha pochi minuti per raggiungere lo shuttle di emergenza ed evacuare la nave. Un sensore di movimento è il loro unico strumento di navigazione che li guida verso la salvezza mentre una creatura che si cela nell'ombra semina il panico. Però la più grande minaccia potrebbe nascondersi in piena vista. Diretto da Benjamin Howdeshell.

Alien: Night Shift - Quando un pilota scomparso viene scoperto sofferente e disorientato, la sua collega suggerisce come rimedio qualcosa da bere. Vicino alla chiusura, ai due viene permesso di rientrare nel deposito di cibo della colonia ma qui le condizioni del pilota peggiorano lasciando la giovane collega costretta a occuparsi di lui. Scritto e diretto da Aidan Breznick.

Alien: Ore - Lorraine, minatrice su una lontana colonia, lavora duramente per garantire un futuro migliore alla figlia e alla nipote. Quando durante il suo turno scopre la morte di un altro minatore avvenuta in circostanze misteriose, Lorraine è costretta a scegliere tra la fuga o la disobbedienza agli ordini superiori mentre dovrà affrontare le sue peggiori paure per proteggere la propria famiglia. Scritto e diretto dalle Spear Sisters.

Alien: Specimen - Turno di notte in una colonia agricola. Julie, una botanica, fa del suo meglio per controllare alcuni campioni di terreno che hanno messo in allarme il suo cane da laboratorio. Nonostante gli sforzi, il laboratorio va in blackout e la donna rimane intrappolata all'interno. ciò che non sa è che un membro di una specie aliena è sfuggito a un misterioso carico dando vita a una caccia spietata in cerca di un ospite in cui impiantarsi. Scritto e diretto da Kelsey Taylor.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!