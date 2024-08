Alien 3, Sigourney Weaver ricorda: "David Fincher un grande, doveva lottare ogni giorno con la produzione"

Il franchise di Alien è tornato alla ribalta grazie al successo al box-office di Alien: Romulus, ma nella longeva storia del franchise, c'è un film che spicca come probabilmente il più controverso.

Stiamo parlando di Alien 3, uscito del 1992. Terzo capitolo del franchise, il film vedeva Sigourney Weaver riprendere il suo iconico ruolo di Ellen Ripley ed era diretto da David Fincher al suo debutto alla regia, ma la produzione fu travagliata e lo stesso Fincher ha poi rinnegato il suo stesso film. Nel corso di una nuova intervista, Weaver ha ricordato il sequel, affermando di aver percepito la mancanza di sostegno da parte dello studio verso Fincher.

"Vedevo David che doveva mettersi al telefono e lottare ogni giorno per riuscire a girare quello che voleva il giorno dopo. E mi dispiace che non abbia avuto la possibilità di fare sua la sceneggiatura prima di iniziare", ha dichiarato la Weaver a Deadline.

David Fincher sul set di Alien 3

"Questo rende lavorare nel cinema molto difficile. Ricordo che la sceneggiatura originale di Vincent Ward parlava di monaci in un monastero e Ripley era in coma per metà del film. Quindi, ho sentito fortemente la mancanza di supporto da parte degli studios. Quello è stato un momento di transizione in cui gli studios hanno smesso di pensare "facciamo grandi film" e hanno iniziato a pensare "non perdiamo soldi". Hanno avuto la grande idea di ingaggiare David Fincher per il suo primo film, ma non sostenerlo è stato davvero da idioti. È stato utile girare in Inghilterra per poter andare avanti in un certo senso".

Alien 3, David Fincher: "Girare il film è stata una situazione davvero incasinata"

L'attrice ha inoltre dichiarato di aver amato lavorare con Fincher e di ritenere che abbiamo realizzato un buon film. "Ho sentito di recente che David ha rinnegato il progetto e mi dispiace perché ho amato lavorare con lui e credo che quello abbiamo fatto sia un buon film. Sono felice che abbia avuto la possibilità di fare la sua versione. Era un grande team".

Dopo il successo di Alien: Romulus, il franchise non ha alcuna intenzione di fermarsi, in quanto è in arrivo il prossimo anno una nuova serie televisiva intitolata Alien: Earth, ideata da Noah Hawley, celebre per le serie Fargo e Legion. Lo show sarà il primo del franchise ambientato sulla Terra e si svolgerà circa trent'anni prima del capitolo originale del 1979 in cui abbiamo conosciuto Ripley.