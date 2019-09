Alien 3: il fumetto di William Gibson in uscita a settembre!

Il fumetto di William Gibson, Alien 3, arriva il prossimo 26 settembre nel numero 30 del mensile Aliens!

Sono passati oltre trent'anni da quando venne affidato a William Gibson il compito di sviluppare la sceneggiatura di Alien 3, terzo capitolo della saga di Alien che sarebbe stato diretto da David Fincher e che sarebbe uscito nelle sale di tutto il mondo del 1992. Precisamente trentadue anni, stando alle cronache. È nel 1987, infatti, che Gibson si mette al lavoro. E, nel giro di alcuni mesi, porta a termine il lavoro. Un lavoro che non vedrà mai la luce. O meglio, non l'ha vista fino a oggi. Finalmente la sceneggiatura di William Gibson prende vita e lo fa diventando un fumetto pubblicato negli USA da Dark Horse e in Italia da saldaPress. Un evento a lungo atteso dai fan di uno degli scrittori di fantascienza più importanti del mondo, anche e soprattutto per il contributo fornito alla nascita del sotto-genere Cyberpunk.

Aliens: il primo numero del comic pubblicato da saldaPress

Alien 3 di William Gibson è composto in tutto da cinque episodi. I primi due saranno pubblicati da saldaPress nel numero 30 del mensile Aliens (pagg. 48, euro 3,20), disponibile in edicola e in fumetteria a partire da giovedì 26 settembre. Gli altri, a seguire, nei numeri 31 e 32 del mensile, in uscita a ottobre e novembre. Una straordinaria occasione per tutti i fan di Alien e di William Gibson, dunque, che potranno acquistare il mensile indipendentemente dal fatto di aver comprato o meno i numeri precedenti, e immergersi così in una storia leggendaria, finalmente disponibile.

Il racconto di Gibson si apre con la Sulaco alla deriva nello Spazio e in procinto di entrare nel territorio rivendicato dall'Unione dei Popoli Progressisti, che rifiutano l'uso delle armi. Comprese quelle batteriologiche. Un intercettore dell'Unione sale sulla nave e, prima della fuga, fa una scoperta atroce, che costa la vita a uno di loro. I sopravvissuti a bordo, in seguito, verranno tratti in salvo e si tratta di vecchie conoscenze: Ripley, Newt e Hicks. Da quel momento, con l'intervento della Weyland Yutani, le cose diventano terribilmente complicate e pericolose.

Alien 3 di William Gibson è una storia magnifica, il capitolo caduto troppo a lungo nell'oblio di una saga che continua a sorprendere. Un capitolo che, nelle mani di David Fincher, sarebbe probabilmente diventato un film di culto. Ora, finalmente, può diventare un fumetto di culto, anche grazie allo splendido lavoro di Johnnie Christmas ai disegni e di Tamra Bonvillain ai colori. Appuntamento coi primi due episodi di ALIEN³ DI WILLIAM GIBSON sul numero 30 del mensile ALIENS, in uscita in edicola, in fumetteria e nello shop del sito saldapress.com a partire da giovedì 26 settembre.