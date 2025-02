Alicia Vikander ed Elizabeth Olsen nel primo teaser del film sci-fi The Assessment

Alicia Vikander ed Elizabeth Olsen sono le protagoniste di The Assessment, di cui online è stato condiviso il teaser in attesa del trailer che dovrebbe essere condiviso nella giornata di domani.

Il thriller sci-fi sarà presentato durante l'Omaha Film Festival il 16 marzo, dopo l'anteprima avvenuta al festival di Toronto e recentemente a Torino, ma non ha ancora una data di uscita nelle sale.

Cosa racconterà The Assessment

Nel breve video si anticipa l'atmosfera creata da Fleur Fortuné, al suo esordio alla regia di un lungometraggio.

La storia raccontata in The Assessment è ambientata in un mondo distrutto dai cambiamenti climatici. Una parte della società ha creato un mondo parallelo in cui la vita è controllata e ottimizzata, e si regolamenta anche il desiderio di avere figli.

La vita di una giovane coppia di successo si ritrova quindi a essere esaminata e controllata da una valutatrice nel corso di sette giorni.

Ecco il teaser del film che regala le prime immagini del racconto:

I dettagli del film

La sceneggiatura di The Assessment è stata scritta da Nell Garfath-Cox, Dave Thomas e John Donnelly.

Le attrici Elizabeth Olsen e Alicia Vikander sono le protagoniste del film - descritto come una storia coinvolgente sull'essere genitori, sul femminismo, i confini emotivi e i conflitti morali legati al nostro futuro - insieme a Himesh Patel.

Tra gli interpreti del lungometraggio, di cui Amazon ha ottenuto i diritti per la distribuzione internazionale che dovrebbe avvenire in streaming via Prime Video, ci sono poi Minnie Driver, Indira Varma, Charlotte Ritchie, Nicholas Pinnock, Leah Harvey, Anaya Thorley, Benny O. Arthur, e Malaya Stern Takeda.

La produzione non ha condiviso la descrizione dei personaggi coinvolti nella storia.