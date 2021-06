Alicia Silverstone nel cast della commedia Senior Year

Alicia Silverstone sarà una delle protagoniste della commedia ambientata al liceo Senior Year, prodotta da Paramount Players.

Il progetto sarà diretto da Alex Hardcastle e la protagonista sarà l'attrice Rebel Wilson, oltre a poter contare su un cast davvero stellare.

La sceneggiatura di Senior Year è stata scritta da Brandon Scott Jones da un'idea di Andrew Knauer e Arthur Pielli.

Nel cast della commedia ci sono Rebel Wilson, Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoë Chao, Mary Holland e Chris Parnell.

Al centro della trama del progetto c'è una cheerleader che si sveglia dopo 20 anni trascorsi in coma e ritorna al liceo per provare a riprendere il suo posto in quel mondo e ottenere la corona da reginetta del liceo che ha perso a causa della situazione in cui si è trovata.

Alicia Silverstone, recentemente nel cast di The Baby-Sitters Club, ritornerà nel mondo dei teenager e del liceo a distanza di quasi 26 anni dalle riprese di Ragazze a Beverly Hills, il film cult in cui interpreta la studentessa Cher.