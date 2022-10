Alice nella Città: grande festa d'apertura con Marcel The Shell With Shoes On

Apertura in festa ad Alice nella Città con Marcel The Shell With Shoes On: tra gli ospiti più attesi figurano Russell Crowe, Paul Mescal, Mahmood, Emma Marrone e i fratelli Penn.

Alice nella Città si avvia verso l'inaugurazione della sua XX edizione: ad aprire le danze della manifestazione diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli sarà Marcel The Shell With Shoes On, il live action di Dean Fleischer-Camp che ha conquistato critica e pubblico Usa.

La pellicola è un vero e proprio gioiello di tenerezza e umorismo scelto non a caso per celebrare il ventennale di Alice nella Città, in programma dal 13 al 23 ottobre in parallelo alla Festa del Cinema di Roma. Il film riuscirò sicuramente a conquistare il pubblico e i tanti amici del cinema italiano che, insieme alle giurie e ad Every Child Is My Child Onlus di Anna Foglietta, parteciperanno a questa grande festa di apertura.

Numerosi gli ospiti italiani e internazionali attesi: oltre a Russell Crowe, i fratelli Dylan e Hopper Penn, l'idolo dei giovanissimi Paul Mescal, le star musicali più amate Mahmood, Casadilego, Luigi Strangis, grandi autori come Eric Lartigau, James Gray, Brando Quilici, Zoe Blu Sidel, Simon Reith, Luise Akoka, l'italiano Fabio Mollo.

Il programma di Alice nella Città si arricchisce di un nuovo titolo e riserva ancora diverse sorprese da annunciare. "Gente Strana - Watu Wa Ajabu", mockumentary diretto da Marta Miniucchi e prodotto da Genoma Films, sarà presentato in anteprima come Evento Speciale venerdì 21 ottobre alle ore 15.00 al Cinema Giulio Cesare.

Agli aspiranti attori sarà anche data la possibilità di partecipare alla masterclass con una delle artiste più poliedriche del nostro panorama: Emma Marrone che racconterà il suo percorso artistico, tra musica e cinema, insieme a Piera Detassis, mercoledì 19 ottobre alle ore 16.00 all'Auditorium della Conciliazione.