Alice nella Città 2026: i film vincitori

Everytime di Sandra Wollner è il film che ha vinto Alice nella Città 2026. Figli perduti vince il Premio del Pubblico per Panorama Italia.

Si è conclusa nella mattinata di sabato 24 ottobre la 24esima edizione di Alice nella Città, evento autonomo e parallelo alla Festa del Cinema di Roma. La manifestazione ha scelto quest'anno per la prima volta il Teatro Sistina e il Distretto Ludovisi come proprio quartier generale. Oltre 10 giorni di proiezioni e talenti emergenti hanno animato la capitale, con un programma ricco di opere dirette da donne, film d'animazione, proiezioni speciali e registi esordienti, affiancati dai 12 lungometraggi del concorso internazionale e gli 8 della sezione Panorama Italia.

Tutti i premi e le menzioni d'onore di Alice nella città 2026.

Miglior film per il concorso internazionale a Everytime di Sandra Wollner con questa motivaziome: "Sandra Wollner ha realizzato un film significativo sulla metabolizzazione della perdita e l'eterna possibilità di rinascita. Le numerose scene di vita quotidiana sono pregne di simboli che richiedono un attivo contributo degli spettatori, anche grazie a una modalità di ripresa inusuale, che anche attraverso la distanza e l'allontanamento riesce a farci provare empatia per l'enorme dolore dei personaggi". Menzione Speciale invece a We are aliens di Kohei Kadowaki

Concorso Panorama Italia

Per il Premio Raffaella Fioretta ecco il Miglior Film: Senza chiedere permesso di Giacomo Mazzariol. Assegnato dalla giuria presieduta da Riccardo Milani (Presidente Onorario) e composta da Ivan Cotroneo, Benedetta Scagnelli, Camilla Filippi e Stefano Fresi, questa la motivazione: "La giuria assegna il premio di miglior film a questa opera diversa e straordinaria che riesce a mettere al centro della narrazione il tema della disabilità evitando qualsiasi trappola di retorica, didascalismo, paternalismo e pietismo, creando invece un racconto di vita quotidiana e di crescita personale, grazie a una felice simbiosi tra la regia, la recitazione e la scrittura, e a un equilibrio perfetto nel tono".

Il Premio del Pubblico (Panorama Italia) è andato Figli perduti di Lorenzo Maria Chierici, mentre la Menzione Speciale per la Miglior Regia è di Pierluca Di Pasquale per Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra. Menzione Speciale per la Miglior Attrice: Elena Funari per È un mondo difficile di Federico Mottica.

Premi agli Interpreti

Premio RB Casting (Miglior Giovane Interprete): Francesco Castellaneta per È un mondo difficile di Federico Mottica, con menzione speciale estesa a tutto il cast del film. Premio U.N.I.T.A. Under 35: Matteo Oscar Giuggioli per Figli Perduti di Lorenzo Maria Chierici. Menzione Speciale U.N.I.T.A.: Nicole Bellisario per Senza chiedere permesso di Giacomo Mazzariol.