Alice in Borderland 2: il trailer dei nuovi episodi anticipa molti momenti drammatici e scene d'azione

Netflix ha condiviso il trailer di Alice in Borderland 2, il secondo capitolo della storia, in arrivo il 22 dicembre in streaming, con al centro dei giovani che devono cercare di sopravvivere a una serie di brutali prove.

Nel video, oltre a numerosi passaggi tratti dalle scene d'azione e dei pericoli mortali, si vedono i protagonisti determinati a concludere tutti i giochi per provare a tornare nel mondo reale.

Alice in Borderland ha come protagonisti Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya, mentre la regia è di Shinsuke Sato.

Nella continuazione della serie che ha raggiunto la Top 10 in almeno 70 paesi, Arisu (Kento Yamazaki) e Usagi (Tao Tsuchiya) cercano di svelare i misteri di Borderland per tornare nel mondo reale. Nel luogo che pensano nasconda la chiave per scoprire la verità, incontrano alleati, nemici e la mente che si cela dietro ogni game. Arisu e gli altri affrontano game di dimensioni e difficoltà di gran lunga superiori a quelli della prima stagione. Ormai restano solo i game con le carte del Fante, della Regina e del Re: riusciranno a raccoglierle tutte e a tornare nel mondo reale?

La seconda stagione della serie Netflix Alice in Borderland sarà disponibile in tutto il mondo dal 22 dicembre 2022, solo su Netflix.