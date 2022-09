Alice in Borderland 2: il teaser dei nuovi episodi della serie

L'evento TUDUM organizzato da Netflix ha regalato il primo teaser di Alice in Borderland 2, in arrivo in streaming nel mese di dicembre.

Nel video si possono vedere i protagonisti nelle nuove location in cui cercheranno di sopravvivere e trovare un modo per uscire dal gioco.

La trama della serie Alice in Borderland, infatti, ci catapulta in una Tokyo deserta e inquietante all'improvviso: ben presto veniamo a scoprire che quella che stiamo vedendo è una realtà parallela in cui Arisu e i suoi amici vengono lanciati senza possibilità di ritorno. E i quartieri della capitale giapponese hanno un aspetto a dir poco decadente, quasi post nucleare e presto i ragazzi - a loro spese - finiranno parte di un gioco al massacro dal quale è impossibile scappare.

Nei nuovi episodi del progetto con Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya, la Shibuya deserta della prima stagione lascia spazio a una Shibuya devastata e coperta di vegetazione nella seconda stagione, dove Arisu e Usagi devono scoprire i misteri di Borderland per tornare nel proprio mondo.

Il manga di Alice in Borderland è stato scritto e illustrato da Haro Aso e ha visto la luce nei negozi nel novembre 2010, grazie alle uscite settimanali nella rivista Shōnen Sunday S, fino al 2015, per poi passare al Weekly Shōnen Sunday fino al marzo 2016. Visto il successo, Alice in Borderland ha anche vissuto di spin-off: Daiya No King tra il 2014 e il 2015, Alice on Border Road tra il 2015 e il 2018 e Alice in Borderland Retry, arrivata nell'ottobre 2020.