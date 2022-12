Alice in Borderland 2, su Netflix in streaming da oggi

Oggi 22 dicembre 2022 arriva in streaming Netflix la seconda stagione di Alice in Borderland, la serie tv giapponese basata sul manga omonimo di Haro Aso.

Netflix ha rilasciato finalmente Alice in Borderland 2, il secondo capitolo della storia tratta dal manga omonimo di Haro Aso, disponibile in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Alice in Borderland ha come protagonisti Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya, mentre la regia è di Shinsuke Sato.

Nella continuazione della serie che ha raggiunto la Top 10 in almeno 70 paesi, Arisu (Kento Yamazaki) e Usagi (Tao Tsuchiya) cercano di svelare i misteri di Borderland per tornare nel mondo reale. Nel luogo che pensano nasconda la chiave per scoprire la verità, incontrano alleati, nemici e la mente che si cela dietro ogni game.

Alice in Borderland 2: un momento della serie

Arisu e gli altri affrontano game di dimensioni e difficoltà di gran lunga superiori a quelli della prima stagione. Ormai restano solo i game con le carte del Fante, della Regina e del Re: riusciranno a raccoglierle tutte e a tornare nel mondo reale? Alice in Borderland è tratta da un manga thriller di sopravvivenza (originariamente pubblicato nella rivista Weekly Shonen Sunday) di Haro Aso, diretta da Shinsuke Sato e interpretata da Kento Yamazaki (Kingdom, The Disastrous Life of Saiki K) e Tao Tsuchiya (Library Wars: Book of Memories, Mare).