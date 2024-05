Alfred Molina in lacrime: 'Ho deluso mio padre diventando un attore, mi fissava come se non mi riconoscesse'

Alfred Molina è diventato virale per aver condiviso con Vanity Fair una storia commovente sul padre, che non ha mai sostenuto la carriera di attore del figlio.

Come ha rivelato lui stesso, Molina ha avuto la possibilità di diventare direttore di un ristorante, cosa che gli avrebbe garantito uno stipendio considerevole, ma ha rifiutato per dedicarsi all'arte, fatto che ha sconcertato il padre.

Questo molto prima che Molina diventasse un attore nominato ai Tony e ai BAFTA, oltre che uno dei più iconici villain cinematografici grazie al ruolo del Dottor Octopus in Spider-Man 2 di Sam Raimi. Un ruolo che gli ha cambiato la vita completamente.

Prick Up - L'importanza di essere Joe: Gary Oldman e Alfred Molina in una scena del film

"Quando ero molto giovane, mio padre mi trovò un lavoro come cameriere nel ristorante in cui lavorava. Se devo dirla tutta, ero un buon cameriere al punto che la direzione mi offrì la possibilità di fare un corso di formazione manageriale di due settimane", ha raccontato Molina. "Ho rifiutato perché avevo trovato un lavoro da attore. Mio padre a quel punto mi chiese: 'Questo lavoro di attore, quanto ti pagano?'. Io risposi: 'Mi danno il minimo sindacale, quindi 15 sterline a settimana'".

Il lavoro al ristorante gli avrebbe garantito uno stipendio doppio, da qui lo sconcerto del padre. "Mi guardò e aveva l'espressione che si riserva ai pazzi", ha ricordato Molina. "Mi fissava come se non mi riconoscesse. L'unica cosa che riuscii a dirgli fu: 'Questo è ciò che amo, papà'. Non l'ha mai capito. Ho deluso mio padre. Se mio padre fosse vissuto un po' più a lungo, avrebbe capito che non avevo sprecato il mio tempo".

La morte del padre

Molina ha fatto una lunga pausa cercando di trattenere le lacrime, riflettendo sulla delusione del padre. Solo dopo la sua morte, Molina ha avuto la conferma che aveva prestato attenzione alla sua carriera di attore.

Spider-Man: No Way Home, ecco cosa ha detto Sam Raimi sul ritorno di Alfred Molina

"Io e mio padre non abbiamo mai parlato del mio lavoro", ha continuato Molina. "Non mi telefonava per dirmi: 'Allora, cosa stai facendo? Cosa sta succedendo?'. Non avevamo quel tipo di rapporto. Quando è morto, sono andato in Spagna per il funerale, ero con la sua vedova e lei ha tirato fuori una valigia piena di ritagli, foto e pezzi di riviste e lettere di persone che gli scrivevano dicendo di avermi visto. Ha conservato tutte queste cose, ma non ne ha mai parlato".