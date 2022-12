Il Commissario Gamache: il trailer del nuovo poliziesco con Alfred Molina

Alfred Molina è il protagonista di un nuovo poliziesco ambientato in Canada, in una città all'apparenza idilliaca, dove degli omicidi turbano la quiete dei cittadini.

Ecco il trailer de Il Commissario Gamache, il nuovissimo poliziesco con Alfred Molina tratto dai gialli della scrittrice Louise Penny che arriverà, a partire dall'8 gennaio 2023, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Ambientata in Canada, nel Quebec, la serie è un'avvincente crime story che andrà su Sky Investigation tutte le domeniche con due nuovi episodi che saranno ovviamente disponibili anche on demand. Una città all'apparenza idilliaca, una serie di omicidi a turbarne la quiete, le indagini che si fanno sempre più personali di un detective in grado di vedere cose che gli altri non vedono.

Protagonista è Armand Gamache (Molina), commissario dalle qualità distintive, alle prese con una serie di omicidi nella cittadina di Three Pines. Nel cast anche Rossif Suththerland, Elle-Máijá Tailfeathers, Tantoo Cardinal, Clare Couter, Sarah Booth, Anna Tierney, Roberta Battaglia, Julian Bailey, Ali Hand e Marie-Josèe Belanger. La serie è prodotta da Sony e tra gli executive producer figurano anche Andy Harries (tra i produttori esecutivi di The Crown e Outlander) e lo stesso Molina.

La sinossi de Il Commissario Gamache recita: "Il commissario Armand Gamache vede cose che gli altri non vedono: la luce tra le crepe, il mitico nel mondano e il male in ciò che sembra semplicemente ordinario. Una qualità che sicuramente gli torna utile per quanto riguarda la sua professione, ma che comporta anche uno spiacevole "effetto collaterale": il dubitare, sempre e comunque, degli altri. Perché tutti hanno un segreto. Durante un'indagine su una serie di omicidi a Three Pines, una cittadina all'apparenza idilliaca, Gamache scoprirà alcuni segreti sepolti da tempo e dovrà affrontare alcuni fantasmi fin troppo personali."