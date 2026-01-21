"Danni irreversibili": Signorni corre ai ripari per fermare la nuova puntata di Falsissimo ma Corona rilancia

I legali del conduttore e direttore editoriale di CHI hanno chiesto al Tribunale civile di Milano di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, prevista per il 26 gennaio, ma Fabrizio Corona ha già annunciato battaglie

Fabrizio Corona aveva già annunciato giorni fa che il 26 gennaio sarebbe uscita una nuova puntata di Falsissimo, quella finale e definitiva. Proprio quella che ora Alfonso Signorini, attraverso i suoi avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, starebbe cercando di bloccare.

I legali del conduttore hanno infatti depositato ieri al Tribunale civile di Milano un'istanza per ottenere un provvedimento cautelare d'urgenza di "inibitoria". L'obiettivo è duplice: non solo bloccare la pubblicazione di altro materiale potenzialmente scottante sul proprio assistito, ma anche evitare la ripubblicazione dei contenuti già precedentemente diffusi.

"Trattative non ne facciamo": Corona non arretra e risponde via social

La richiesta di inibitoria per Fabrizio Corona presentata dai legali di Signorini al Tribunale civile di Milano

La richiesta di inibitoria sarebbe rimasta "privata" se a condividerne il testo via Instagram non fosse stato Fabrizio Corona in persona. "Mi sa che gli avvocati di Signorini non hanno capito bene. Ci vediamo giovedì in udienza, non vedo l'ora" ha commentato l'ex re dei paparazzi in una storia.

Confermando la sua presenza all'udienza di giovedì 22 gennaio, proprio quella in cui un giudice dovrà stabilire se effettivamente ci sono gli estremi per non pubblicare la puntata finale di Falsissimo, prevista lunedì 26 gennaio alle 21:00 in punto sul canale YouTube di Corona.

Cosa temono ora gli avvocati di Signorini (che non sia già successo)?

L'udienza che stabilirà se Falsissimo potrà essere pubblicato si terrà il 22 gennaio a Milano

Come si legge nella richiesta presentata, i legali di Alfonso Signorini chiedono che il Tribunale intervenga rispetto alla pubblicazione di nuovo materiale da parte di Corona, ma anche in merito alla circolazione di foto, video e chat già diffusi nelle precedenti puntate di Falsissimo. E tutto per tutelare il diritto alla privacy del direttore di CHI.

Se negli ultimi giorni Antonio Medugno è tornato davanti ai magistrati, come documentato dalla trasmissione di Rai 3 Lo stato delle cose, per confermare la versione della sua denuncia contro l'ex conduttore del GF Vip, ora si teme quello che viene nominato come un "irreversibile aggravamento del danno". Come i numeri delle puntate precedenti di Falsissimo hanno dimostrato infatti, la circolazione di materiale scandaloso riguardante Signorini sarebbe ancora una volta incontrollata e, soprattutto, irreversibile.

Per evitare "danni devastanti" sull'integrità psicofisica del proprio assistito, dunque, i due avvocati hanno dunque chiesto formalmente che si ponga un freno alle dichiarazioni di Fabrizio Corona. Che, però, oltre ad avere annunciato che non intende fare marcia indietro, ha anche cominciato ad anticipare alcuni dettagli della puntata del 26 gennaio. Non solo le dichiarazione di un ex protagonista di Uomini e Donne, ma anche rivelazione scottanti sulla soubrette del momento, Samira Lui, che avrebbe per questo già diffidato l'ex re dei paparazzi.