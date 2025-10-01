Alfonso Signorini: "Grande Fratello Vip? Non so se ci sarà, deciderà Mediaset”

Lunedì sera è partita la nuova edizione del Grande Fratello, affidata a Simona Ventura, che ha raccolto con entusiasmo il testimone lasciato da Alfonso Signorini. A gennaio, invece, dovrebbe toccare alla versione Vip, ma il conduttore, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha espresso qualche dubbio sul fatto che la trasmissione andrà effettivamente in onda.

Alfonso Signorini felice del passaggio del GF a Simona Ventura

"Lunedì sera ho guardato il GF, se non l'avessi fatto, avrei avuto qualche rotella fuori posto! Ero pieno di curiosità - ha esordito - con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri!", ha raccontato Signorini, sottolineando la grande stima e l'amicizia che lo legano alla collega. Nessun rancore, anzi: "A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica". L'addio di Alfonso Signorini al reality show era stato ipotizzato dopo la conclusione dell'ultima edizione del programma.

Il futuro incerto del Grande Fratello Vip

Il giornalista ha spiegato che è stato lui stesso a chiedere a Mediaset di lasciare il programma, dopo sei anni di conduzione intensissima: "Avevo manifestato la mia stanchezza all'azienda e Pier Silvio Berlusconi, decidendo di affidarlo a un'altra persona, ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità. Per sei anni ho condotto sei mesi di fila due Prime Time con due dirette di 4 ore: è qualcosa di impressionante".

Simona Ventura

"Facevo il pendolare, mi alzavo alle 6 del mattino per prendere un treno e tornare a Milano dopo essere andato a dormire alle 3". Sul futuro del Grande Fratello Vip, Signorini rimane cauto: "Se si farà il Grande Fratello Vip, sarà l'editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza".

La vita privata e l'amore con Paolo

Dopo anni dedicati quasi esclusivamente al lavoro, Alfonso Signorini ha deciso di rallentare i ritmi, dedicando più tempo alla sua vita privata e al compagno di sempre, Paolo Galimberti, con cui è legato da 25 anni. "Il progetto del matrimonio c'è! Ho avuto 6 anni matti e disperatissimi, per dirla con Leopardi".

"Da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme, weekend in macchina, per esempio in Alsazia e Foresta Nera. Durante uno di questi giri ci siamo detti: perché non ci sposiamo? Credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così".