Alfonso Signorini disattiva il profilo Instagram: la reazione dopo le accuse choc di Fabrizio Corona

Alfonso Signorini sparisce dai social dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona e Antonio Medugno. Tra denunce per revenge porn e accuse di violenza, il web si divide: ecco cosa sta succedendo.

Nelle ultime ore, un nuovo scossone ha colpito il caso Signorini: Alfonso Signorini ha disattivato il suo profilo Instagram. La decisione è arrivata inaspettatamente dopo le pesanti accuse lanciate da Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo. Sebbene i motivi ufficiali di questa scelta restino al momento sconosciuti, si ipotizza che la decisione sia legata alla violenta shitstorm che ha investito il conduttore. Una parte del web, infatti, ha dato immediato credito alle parole di Corona, trasformando i commenti in un tribunale mediatico che ha già emesso un verdetto di colpevolezza.

La difesa dei legali: Una montagna di fango

L'avvocato di Signorini, Andrea Righi, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva descritto il suo assistito come profondamente "rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito", ma al tempo stesso determinato a difendere la propria onorabilità. Al momento, la situazione giudiziaria presenta un paradosso: l'unico ufficialmente indagato risulta essere Fabrizio Corona, denunciato proprio da Signorini con l'accusa di revenge porn per la diffusione di materiali e chat private durante le puntate del podcast.

Il ruolo di Antonio Medugno: il caso zero

Al centro della vicenda resta la figura di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip e TikToker, definito da Corona come il caso zero del presunto sistema. Medugno, attraverso i suoi legali, nei giorni scorsi ha depositato una querela contro Signorini per violenza sessuale ed estorsione.

Antonio Medugno al GFVIP

Signorini, nonostante le certezze di Fabrizio Corona, che dopo il suo interrogatorio aveva assicurato che presto sarebbe partita l'inchiesta della Procura per accertare le irregolarità del conduttore del Grande Fratello, ad oggi non risulterebbe indagato.

Secondo il racconto di Medugno a Falsissimo, il conduttore avrebbe abusato della sua posizione di potere promettendo vantaggi lavorativi in cambio di favori, secondo quanto raccontato il modello a Falsissimo durante un invito a cena a Casa di Signorini ci sarebbero pesanti avance respinte da Medugno. I due poi avrebbero dormito in stanze separate. Nonostante questo, comunque, Antonio Medugno ha poi partecipato al Grande Fratello Vip 6 dove è rimasto poche settimane prima di essere eliminato al televoto.