Grande Fratello Vip 6, Antonio Medugno eliminato dal televoto: ecco cosa è successo nella 46esima puntata

Nella puntata del 3 marzo, Antonio Medugno è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 6, mentre Giucas Casella è salvo grazie al biglietto di ritorno: ecco cosa è successo nella 46esima puntata e chi sono i nominati a rischio eliminazione.

La 46esima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è aperta con Alfonso Signorini che ha chiuso il primo televoto e a scontrarsi c'erano Antonio Medugno, Giucas Casella, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni: sono state proprie queste ultime due, le prime dichiarate salve dal conduttore. L'ex tronista di Uomini e Donne ha potuto incontrare Alessandro. I due hanno iniziato una relazione nella casa ma Basciano è stato eliminato la scorsa settimana. Anche questa volta Signorini ha parlato di Fabrizio Corona, ex di Sophie, i due hanno anche un rapporto lavorativo, ma Alessandro non ha voluto sbilanciarsi, limitandosi a dire "voleva vedermi ma ero stanco e non ci sono andato".

Nel segmento successivo, Clarissa Selassié ha esortato le sorelle Lulù e Jessica a supportarsi a vicenda, evitando discussioni, riferendosi al litigio avuto dalle principesse dopo la discussione di Lulù e Barù. Il confronto si è animato con Davide Silvestri che ha accusato Lulù di volerlo prevaricare "Non mi faccio mettere i piedi in testa da te", le ha detto, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Dopo che Manila Nazzaro ha incontrato la sua amica Valeria Graci, c'è stato l'esito del primo televoto, ecco le percentuali: Miriana 29%, Antonio 24%, Sophie 20%, Davide 14%, Giucas 13%. Casella è fuori dal gioco ma, una una volta arrivato in studio, scopre di avere il biglietto di ritorno che lo rimette in gioco.

Dopo l'esultanza di Giucas, lo studio è stato testimone dalla discussione tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano, quest'ultimo ha accusato l'attrice di aver detto una frase degna di squalifica. L'ex di Massimo Troisi lo ha accusato di mentire e di averle rovinato il percorso. La Caldonazzo, su Instagram, ha affermato di voler querelare l'ex tentatore di Tempation Island.

Dopo la linea della vita di Delia Duran, che ha commosso il pubblico, c'è stato l'esito del televoto flash. A sfidarsi c'erano Sophie, Davide e Antonio, quest'ultimo, votato dal 26% del pubblico, è stato eliminato, i suoi concorrenti infatti hanno ottenuto percentuali maggiori: Sophie 43% e Davide 31%.

Il programma è terminato con un nuovo giro di nomination, al televoto eliminatorio sono finiti Miriana Trevisan, Davide Silvestri e Jessica Selassié.